Umstrittenes Bauprojekt

Demenz-WG und Betreutes Wohnen: Eins der neuen Häuser in Lauf ist für die Älteren reserviert

Die Planungen für das Areal an der Hauptstraße 82 in Lauf gehen in die heiße Phase. Der Investor verrät erste Details des Konzeptes. Das soll im Frühsommer an die Gemeindeverwaltung gehen.