Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagnachmittag mitteilten, war der 63-Jährige aus dem Raum Heidelberg in der Nacht zu Samstag gegen 3 Uhr morgens mit einer Leiter in eine Wohnung in Neuried eingestiegen. Dort habe er seine ehemalige Freundin vermutet.

Im Schlafzimmer sei er dann auf den schlafenden Bewohner getroffen und habe mit einem Werkzeug mehrmals auf den Kopf seines vermeintlichen Konkurrenten eingeschlagen.

Nachdem die Partnerin des Verletzten aufwachte und sich die drei Personen gegenüber sahen, habe der Angreifer abrupt die Wohnung verlassen.

Verdächtiger hat sich in der Wohnung geirrt

Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, hatte sich der Tatverdächtige offenbar in der Wohnung geirrt und einen Unbeteiligten schwer verletzt. Die ehemalige Partnerin des Verdächtigen und ihr neuer Freund blieben unverletzt.

Der Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung festgenommen. Es wird wegen versuchten Mordes ermittelt.