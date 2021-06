Schwarzer Rauch über Offenburg: Auto und Lagerhalle in Flammen

Die Rauchsäule war kilometerweit sichtbar: In Offenburg war ein Auto in Brand geraten. Die Flammen schlugen über, mit drastischen Folgen.

Die Rauchsäule über Offenburg war am Montag nachmittag kilometerweit zu sehen: In der Straße „Beim Alten Ausbesserungswerk“ - dort unterhielt die Bahn über Jahrzehnte einen Standort zur Wartung und Reparatur von Lokomotiven - war ein Fahrzeug in Brand geraten.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg auf Anfrage der Redaktion mitteilte, ging der Alarm um 15.22 Uhr ein.

Die Offenburger Feuerwehr eilte sofort mit mehren Fahrzeugen und einem großen Aufgebot an Einsatzkräften zum Brandort. In dessen unmittelbarer Nähe befindet sich das Logisitik-Zentrum der Deutschen Post.

Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen von dem brennenden Auto - später war von mehreren Fahrzeugen die Rede, schon auf eine Lagerhalle übergegriffen. Das Feuer rief auch Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat es bislang keine Verletzten gegeben.

Rund um das brennende Fahrzeug und das Lager wurde weiträumig abgesperrt. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache gab es am gestrigen Nachmittag noch keine genauen Erkenntnisse.