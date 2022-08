Hilfseinsatz vor Küste

Offenburgerin arbeitet ehrenamtlich als Kinderkrankenschwester auf Hospitalschiff

Naemi Kaufmann hat zwei Monate auf einem Hospitalschiff der Organisation Mercy Ships ihr Wissen eingebracht. Dort pflegte sie frisch operierte Kinder, ohne Entlohnung. Warum tut man sich das in der schwülheißen Regenzeit in Westafrika an?