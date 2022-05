Über 120 Autos bei „Paul Pietsch Classic“-Rallye im Schwarzwald

Die neunte „Paul Pietsch Classic“-Rallye ist am Freitag in Offenburg gestartet. Old- und Youngtimer-Fahrer fahren zwei Tage lang durch den Schwarzwald und müssen komplizierte Streckenabschnitte meistern.

Highlight für Klassik-Auto-Fans: Über 120 Old- und Youngtimer nehmen an der „Paul Pietsch Classic“-Rallye durch den Schwarzwald teil, die am Freitag in Offenburg startete. Der älteste Wagen stammt aus dem Baujahr 1934: Es ist der offene britische Sportwagen MG Magnette NA Open Tourer. Die zweitägige Rallye führt rund 500 Kilometer durch den Süd- und Nordschwarzwald und endet am Samstag wieder in Offenburg.

Bei der Klassikerrallye geht es nicht um Höchstgeschwindigkeiten. Die Fahrerteams sollen knifflige Anforderungen auf einzelnen Streckenabschnitten meistern und nebenbei die Landschaft genießen können. Dem Sieger winkt ein Lorbeerkranz, außerdem gibt es Sachpreise.

Die neunte „Paul Pietsch Classic“-Rallye findet nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause statt. Mit der Rallye für Autos bis zum Baujahr 2002 erinnert die Motor Presse Stuttgart an ihren Gründerverleger – den aus dem Schwarzwald stammenden Rennfahrer Paul Pietsch (1911- 2012). Die Motor Presse Stuttgart veranstaltet seit 1998 hochkarätige Classic-Rallyes. Der Grundstein wurde mit der Silvretta Classic Rallye Montafon gelegt.