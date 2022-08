Ortenaukreis setzt sich mit Mehrweg-Aktion gegen zu viel Müll ein

Immer mehr Müll durch „Coffee to go“: Dagegen will der Ortenaukreis mit einer neuen Aktion vorgehen.

Das Landratsamt des Ortenaukreises setzt sich mit einer neuen Aktion gegen zu viel Müll durch To-Go-Einwegverpackungen für Speisen und Getränke ein.

Durch diese entstetehen allein in Deutschland 770 Tonnen Verpackungsmüll, heißt es in einer Mitteilung.

Dies hat dazu geführt, dass ab 1. Januar 2023 alle gastronomischen Betriebe, aber auch Bäckereien und Tankstellen, die über ein Mitnahme-Angebot verfügen, ihren Kunden alternativ zur Einwegverpackung eine Mehrweglösung anbieten müssen.

Abfallwirtschaft Ortenaukreis ruft Aktion ins Leben

„Jede eingesparte Einwegverpackung leistet einen wichtigen Beitrag zur Abfallvermeidung und damit zur Ressourcenschonung“, sagt Günter Arbogast, Geschäftsführer des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis. Um den Einstieg ins Pfandsystem zu unterstützen, hat dieser zusammen mit der Tourismus-Abteilung des Ortenaukreises die Mehrweg-Aktion „Wir machen den Deckel drauf“ ins Leben gerufen.

Mit der Aktion setzen wir uns für Mehrweglösungen ein. Sandra Bequier, Tourismusbeauftragte Ortenaukreis

„Mit der Aktion setzen wir uns für Mehrweglösungen ein und knüpfen auch an die vor einigen Jahren vom Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau initiierte grenzüberschreitende Kampagne „Coffee to go – nochemol“ an“, so Sandra Bequier, Tourismusbeauftragte des Ortenaukreises.

Deckel passt auf Recup-Becher

Damit sollen die Ortenauer Gastronomiebetriebe für das Thema Mehrweg sensibilisiert werden, um frühzeitig geeignete Alternativen zu finden.

Der individuelle Deckel im Ortenau-Design passt auf die Mehrwegbecher der Firma Recup, einem der Marktführer in Deutschland für überregionale Pfandsysteme und in Südbaden stark vertreten. Er wird in limitierter Auflage an gastronomische Betriebe, die sich am Pfandsystem der Firma beteiligen, kostenlos abgegeben.