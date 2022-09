Polizei sucht Zeugen

Rätselhafter Fall in Ottenhöfen: Unbekannter erschießt Damwild

Ein Unbekannter hat am frühen Dienstagabend in Ottenhöfen-Heidenbach in einem Damwildgehege ein Muttertier erschossen. Der Polizei gibt die Tat Rätsel auf, sie bittet um Hinweise.