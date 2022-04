Auffahrunfall auf A5 zwischen Rust und Ettenheim: Acht Kilometer Stau

Auf der A5 zwischen Rust und Ettenheim gab es am Freitagnachmittag einen Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Wegen der Bergung eines Schwerverletzten mit einem Hubschrauber war die Fahrbahn komplett gesperrt.

Am Freitagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A 5 zwischen den Anschlussstellen Rust und Ettenheim ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, bremste ein Auto auf dem linken Fahrstreifen ohne zwingenden Grund plötzlich ab.

Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr auf und in ihn noch ein weiterer Pkw. In dem zweiten Fahrzeug wurde der Fahrer leicht und der Beifahrer schwer verletzt. Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik geflogen. Zur Landung des Rettungshubschraubers und zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn Richtung bis 16.30 Uhr komplett gesperrt werden.

Aktuell laufen die Bergungsarbeiten und ein Fahrstreifen ist frei. Der Rückstau betrug zeitweise bis zu 8 Kilometer. Alle drei beteiligten Fahrzeuge sind Totalschäden, der gesamte Schaden beträgt 40.000 Euro.