Die Achterbahn Voltron Nevera im Europa-Park in Rust steht still. Viele Fans kamen extra deswegen in den Park.

Erst am Mittwoch lobte Geschäftsführer Roland Mack noch die Sicherheitssyteme der neuen Achterbahn „Voltron Nevera“ im Europa-Park. Nur einen Tag später steht die neue Mega-Achterbahn still.

Auf BNN-Anfrage sagt Parksprecher Florian Kornprobst: „Die offizielle Eröffnung von Voltron Nevera findet am morgigen Freitag, 26.04., wie geplant statt. Das „Voltron Nevera ResortPass WarmUp“ am heutigen Donnerstag wurde nach Leerfahrten kurzfristig aus technischen Gründen abgesagt.“

Europa-Park-Fans sind sauer

In einer Facebook-Gruppe ist zu lesen: „Bin furchtbar traurig, dass Voltron nicht fährt. Sind extra deswegen im EP“ (Europa-Park)

Als kleine Entschädigung konnten ResortPass-Inhaber stattdessen als erste Fahrgäste die wiederaufgebauten Attraktionen Alpenexpress „Enzian“ und Tiroler Wildwasserbahn erleben.

Warum wurde die „Voltron Nevera“ nicht zum Saisonstart eröffnet?

Die Rekordbahn ging bei der offiziellen Saisoneröffnung am 23. März noch nicht an den Start. Parkchef Roland Mack sagte im vergangenen Jahr, der Start für die Achterbahn „Voltron Nevera powered by Rimac“ – so der komplette Name – werde zum Saisonstart 2024 angestrebt. Er wies aber schon damals auf Unsicherheiten wie Lieferengpässe für Elektronikteile hin.

Parksprecher Florian Kornprobst hatte vor dem Saisonstart bekanntgegeben, dass noch intensive Testfahrten und „gestalterische Feinarbeiten“ ausstanden. Seit gut vier Wochen steht das Eröffnungsdatum am kommenden Freitag fest.

Am Mittwoch war der Start mit Pressetermin, am Freitag der offizielle Start der Bahn.