Erst am Mittwoch lobte Europa-Park-Chef Roland Mack noch die Sicherheitssysteme der neuen Achterbahn „Voltron Nevera“ im Europa-Park.

Nur einen Tag später, am Donnerstag, stand die neue Mega-Achterbahn in Rust still. Sie ist etwa 1,4 Kilometer lang und bietet Rückwärtsfahrten, Überschläge und starke Beschleunigungen.

Zu den neuartigen Elementen gehören: sieben Kopfüber-Elemente, vier steile Anstiege – darunter mit 105 Grad der steilste der Welt – und 2,2 Sekunden Schwerelosigkeit am Stück.

Achterbahn „Voltron Nevera“ im Europa-Park stand still – Zug ohne Besucher schafft Kurve nicht

Das „Voltron Nevera ResortPass WarmUp“ sei nach Leerfahrten kurzfristig aus technischen Gründen abgesagt worden. Der Zug habe eine Kurve nicht geschafft, sagte ein Park-Sprecher auf Anfrage. Er sei dann auf den Schienen zurückgerollt und mit einem Kran geborgen worden.

Europa-Park-Fans sind sauer

In einer Facebook-Gruppe ist zu lesen: „Bin furchtbar traurig, dass Voltron nicht fährt. Sind extra deswegen im EP (Europa-Park, Anmerkung der Redaktion).“

Als kleine Entschädigung konnten ResortPass-Inhaber stattdessen als erste Fahrgäste die wiederaufgebauten Attraktionen Alpenexpress „Enzian“ und Tiroler Wildwasserbahn erleben, sagte der Parksprecher.

Ein Europa-Park-Fan berichtete jedoch, dass am Donnerstag die Warteschlangen „extrem lang“ gewesen sei.

Der Alpenexpress „Enzian“ und die Tiroler Wildwasserbahn bleiben auch am Freitag für Besucher ausnahmsweise im Rahmen des Soft-Openings geöffnet. Die beiden Attraktionen fahren ab 11 Uhr.

Wer darf schon früher fahren?

Mitglieder von Fan-Gruppen dürfen bei erfolgreicher Anmeldung zwei Tage früher Probe fahren. Am Mittwoch hatten einige Pressevertreter schon Zutritt.

Für Donnerstag konnten sich Besucher mit dem ResortPass-Jahresticket zwischen 15 und 21 Uhr kostenlos zur Testfahrt anmelden. Die Plätze waren jeweils begrenzt.

Warum wurde die „Voltron Nevera“ nicht zum Saisonstart eröffnet?

Die Rekordbahn „Voltron Nevera powered by Rimac“ – so der komplette Name – ging bei der offiziellen Saisoneröffnung am 23. März nicht an den Start. Parkchef Roland Mack sagte im vergangenen Jahr, der Start für die Achterbahn werde zum Saisonstart 2024 angestrebt. Er wies aber schon damals auf Unsicherheiten wie Lieferengpässe für Elektronikteile hin.

Parksprecher Kornprobst hatte vor dem Saisonstart bekannt gegeben, dass noch intensive Testfahrten und „gestalterische Feinarbeiten“ ausstünden. Seit gut vier Wochen steht das Eröffnungsdatum am kommenden Freitag fest.

Wann kommen der „Alpenexpress Enzian“ und die „Tiroler Wildwasserbahn“ zurück?

Die beiden Attraktionen „Alpenexpress Enzian“ und „Tiroler Wildwasserbahn“ werden, so Park-Chef Mack bei der Pressekonferenz am Mittwoch, zur Saisoneröffnung (14. Mai) ihren Betrieb aufnehmen – ebenso wie der Yomi Adventuretrail, ein riesiges Klettergerüst mit Netzen und Rutschen.

