Fernsehteam dreht in Sasbachwalden eine knifflige Bildersuche

„Hier ist das Bild, Sie haben fünf Stunden Zeit.“ Der Arbeitsauftrag von SWR-Moderator Jens Hübschen war kurz und prägnant an Bürgermeisterin Sonja Schuchter (CDU) und Wolfgang Fischer, der lange Technische Betriebsleiter der Alde Gott Edelbrände und nun ein wichtiger Partner für die Bürgermeisterin war.

Für die Fernsehsendung „Stadt, Land, Quiz“ zum Thema „Edle Geister“ bekam das Duo vor laufenden Kameras einen Bildausschnitt präsentiert, dessen Original sich irgendwo im Blumen- und Weindorf befindet und das die Mitspieler Schuchter und Fischer innerhalb der vorgegebenen Zeit von fünf Stunden finden mussten.

Bildausschnitt zeigt Fuß eines Weinrömers

Dass es sich bei dem Ausschnitt um eine Drechslerarbeit handelt und dieses den Fuß eines Weinrömers darstellt, wurde schnell erkannt. Doch an welcher Stelle im Ort befindet sich das Original, das mussten beide herausbekommen, wobei sie durchaus Leute befragen durften und diese ihnen Tipps gegeben konnten.

Sendetermin am Samstag, 19. August, im SWR-Fernsehen

Ob und wie schnell die Bürgermeisterin und ihr Quizpartner am vergangenen Dienstag bei der Bruthitze von weit mehr als 30 Grad das Original fanden, können Zuschauer am Samstag, 19. August, ab 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen sehen. Dann wird die Sendung mit Jens Hübschen ausgestrahlt, der sich mit einem Kamerateam einen Tag in Sasbachwalden aufhielt, mit Menschen im Ort plauderte und ihnen Fragen stellt. Das Blumen- und Weindorf in Baden tritt gegen die Gemeinde Meckenheim in Rheinland-Pfalz mit ihrer Ortsbürgermeisterin Julia Kren (FWG) an, hier und im Pfälzer Brennereimuseum wurden die Aufnahmen einen Tag vor denen in Sasbachwalden gemacht.

„Wir wollten schon immer eine Sendung zum Thema edle Geister machen“, meinte Hübschen, der zum ersten Mal in der Feriengemeinde und der Heimat des „Alde Gott“ mit seinen Spezialitäten Wein und Edelbrände war. Die Sendung sei ein großer Erfolg und werde sehr gerne geschaut, deshalb bekomme das Format ab September auch einen zweiten Sendetermin am Freitagabend, so der Moderator.

Zwei Kameras im Einsatz

„Wir sind sehr zufrieden und wenn wir in die Orte kommen, freuen sich die Leute, dass wir da sind.“ Das war in Sasbachwalden nicht anders. Das Team wurde herzlich begrüßt, auch wenn Sonja Schuchter und Wolfgang Fischer doch etwas Lampenfieber hatten. Denn zum einen bekamen sie eine knifflige Aufgabe, die sie bei subtropischen Temperaturen lösen mussten. Zum anderen mussten sie gleich vor zwei Kameras Rede und Antwort stehen.

Dabei erzählte Wolfgang Fischer von seiner früheren Aufgabe als Betriebseiter und Destillateurmeister (1975 – 2013) des „Alde Gott“, während Sonja Schuchter über die beiden Schnapsbrunnenwege von zehn und sieben Kilometer als touristische Besonderheit im Ferienort erzählte. „An den Brunnen mit frischem Quellwasser gibt es aber auch alkoholfreie Getränke zur Erfrischung“, meinte die Bürgermeisterin, die aus einer Bauernfamilie stammt, sich mit Wein und Obst bestens auskennt und dem Moderator Informationen aus erster Hand liefern konnte.

Die Aufnahmen wurden in der Brennküche der Alde Gott Edelbrände Schwarzwald des Technischen Leiters Uwe Lehmann gemacht, Brennkessel und Holzfässer lieferten die perfekte Kulisse und alles lief professionell ab. Die Leitung der Produktion hatte Kathrin Schunn, die irgendwo im Ort das Foto aufnahm, den Bildausschnitt wählte und den Originalplatz wie ihren Augapfel hütete, nicht preisgab und darauf angesprochen nur lächelte.

Sensibler Umgang mit dem Thema „Alkohol“

„Wir wurden über den Schnapsbrunnenweg auf Sasbachwalden aufmerksam“, berichtete Schunn, die diese Tour entlang von edlen Bränden auch von Freunden kannte. Dann wurde das Ganze in der Redaktion besprochen, wobei das Thema Alkohol „sehr sensibel“, wenn auch unterhaltsam behandelt und entsprechende Fragen gestellt werden. Dann bekam Sasbachwalden den Zuschlag, worüber sich die Bürgermeisterin sehr freute und dann auch gleich zusagte.

Ich bügle als gerne am Samstagabend und dazu schaue ich ,Stadt, Land, Quiz’. Sonja Schuchter

Bürgermeisterin

Eine bessere Werbung für die Feriengemeinde und deren kulinarische Spezialitäten kann es nicht geben, zumal diese Sendung von vielen gesehen und zu einem optimalen Zeitpunkt ausgestrahlt werde. „Ich bügle als gerne am Samstagabend und dazu schaue ich ,Stadt, Land, Quiz’, das ist sehr unterhaltsam und es werden keine Probleme gezeigt.“