Mehr als 10.000 Besucher wollten schauen und feiern: Der Festzug durch Sasbachwalden war in jeder Hinsicht ein Erlebnis.

Die Heimat des „Alde Gott“ erlebte einen Festtag wie aus dem Bilderbuch. Über 10.000 Besucher säumten zum Höhepunkt des Erntedank- und Weinfestes die Umzugsstraße in Sasbachwalden, zollten den herrlichen Blumenwagen und den neuen Weinhoheiten stehend Ovationen und erlebten einen Festtag, wie es ihn schon lange nicht mehr gab.

Dazu gesellte sich ein Kaiserwetter mit sommerlichen Temperaturen, die Besucher hatten ihren weinseligen Spaß und die „Saschwaller“ mit den Winzerfamilien aus den Anbaugebieten Sasbachwalden, Obersasbach, Oberachern, Lauf und Neusatz zogen alle Register der Fröhlichkeit und Gastlichkeit im Zeichen edler Weine.

Denn es war der erste Festzug nach 2019. Das leidige Corona war längst vergessen. Den Zuschauern und den Umzugsteilnehmern war es anzumerken, dass es allerhöchste Zeit für dieses Fest war und sie wieder richtig Lust auf den Umzug hatten. Vom Kindergarten über die Schule bis zu den etwas älteren Winzern vom „Beschde Jahrgang“ war alles auf der Straße, um den neuen Weinhoheiten ihre Reverenz zu erweisen, den „Alde Gott“ hochleben zu lassen und 75 Jahre Winzergenossenschaft im „Wandel der Zeit“ zu feiern.

Deshalb haben die Winzerfamilien mit vielen fleißigen Helfern zehntausende von Blumen zu herrlichen Motivwagen gesteckt, die Wagenbauer von der Landjugend unter der Leitung von Konrad Doll übertrafen sich mit Motivwagen von der Weinbar über den Genuss im Glas bis zur fröhlichen Weinschaukel wieder einmal selbst und präsentierend den Gästen „Fantastische Aussichten“.

Bürgermeisterin Sonja Schuchter übernahm Schirmherrschaft

Die Schirmherrin des Festes, Bürgermeisterin Sonja Schuchter (CDU), ließ sich zusammen mit Pfarrer Jens Bader mit einem Oldtimer-Schlepper durch „Saschwalle“ fahren, die Mönche vom Schelzberg freuten sich ihres Lebens und das junge Pärchen Mara und Hannes vom Wetthäuschen zeigten nur schönes Wetter an.

Denn Winzerinnen, Bauersleute, Trachtenträger und Blasmusik wollten endlich wieder das Erntedank- und Weinfest feiern und dieser Wunsch ging mit einem perfekten „Goldenen Oktober“ in Erfüllung, zumal die Winzerfestgemeinschaft der örtlichen Vereine unter der Leitung von Daniel Doll alle Hebel in Bewegung setzte, um Bürgern und Gästen wahrlich ein „Fest der Feste“ in Sasbachwalden zu präsentieren.