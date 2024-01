Unbekannte sprengen Geldautomaten in Kappel-Grafenhausen

In Kappel-Grafenhausen gab es am frühen Freitagmorgen einen lauten Knall. Unbekannte sprengten einen Geldautomaten und entwendeten Bargeld.

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr einen Geldautomaten in Kappel-Grafenhausen gesprengt. Die beiden mutmaßlichen Täter sind vermutlich in einem dunklen Auto mit gelbem Nummernschild in Richtung Autobahn geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Wie viel Geld sie aus dem Automaten in der Straße Vorau gestohlen haben, ist bisher noch unklar.

Fahndung in Kappel-Grafenhausen bleibt bislang erfolglos

Die Polizei fahndete nach den Unbekannten unter anderem mit einem Hubschrauber, hatte bisher jedoch bislang keinen Erfolg. Zeugen waren durch den lauten Knall wach geworden und riefen die Polizei.