Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, verließ das Mädchen gegen 19.45 Uhr die elterliche Wohnung und ist bislang nicht zurückgekehrt. Die Vermisste habe mehrere Hinwendungsorte im Bereich Kehl und Offenburg und sei in der Vergangenheit schon mehrfach von zu Hause fort gewesen. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befindet.

Die 15-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß, sehr schlank und hat schulterlange braune Haare mit auberginefarbener Tönung , braune Augen und Narben am linken Unterarm, so die Polizei. Sie ist möglicherweise mit einem schwarzen Kapuzenpullover, weißen Schuhen der Marke Nike sowie Jeans oder schwarzen Leggings bekleidet.

Wer die vermisste 15-Jährige gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2820 melden.