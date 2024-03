Aktion auf ehemaligem Fußballplatz

Bürger pflanzen 2.500 Bäume und Sträucher in Au am Rhein

Bei einer gemeinschaftlichen Pflanzaktion in Au am Rhein haben Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde den ehemaligen Fußballplatz der DJK Au am Wochenende mit Bäumen und Sträuchern aufgeforstet. Der Aufruf stieß auf große Resonanz.