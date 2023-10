Schnupperbesuch und Selbstversuch beim Strefferclub

Wie die Auer Streffer in 13-stündiger Handarbeit entstehen

Die Auer Streffer sind ein Markenzeichen von Au am Rhein, die man weithin in der Region kennt. In Kriegszeiten sicher aus der Not geboren, werden dort traditionell aus alten Wollmänteln oder Wolldecken Hausschuhe genäht. Darum kümmert sich seit Jahrzehnten der Strefferclub. Die 24 Aktiven treffen sich montags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr in ihrer „Nähstube“ in der Rheinauschule. Helfende Hände sind gesucht. Denn erstens steht der Weihnachtsmarkt mit Strefferverkauf bevor, zweitens soll die Tradition weiterleben. BNN-Redakteurin Anja Groß hat bei einem Schnupperbesuch getestet, ob da jede(r) mitmachen kann.