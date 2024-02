Musiker im Exil

Wie der Ukrainer Albert Diachenko in Au am Rhein mit Akkordeonmusik sein Heimweh lindert

Wer den Harmonikaclub „Viktoria“ Au am Rhein derzeit hört, kommt an seinem neuen Solisten nicht vorbei. Albert Diachenko fällt auf, weil er in einer anderen Liga spielt, als seine Musikerkameraden. Und das hat einen Grund.