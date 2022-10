Autofahrer fährt in Rastatt einem Mann über den Fuß und begeht Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Dienstag in Rastatt einen Mann verletzt. Er ist daraufhin von der Unfallstelle geflohen.

Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstagmittag am Leopoldsring in Rastatt einem Mann über den Fuß gefahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr.

Der Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens wollte ein falsch abgestelltes Auto aufladen. Währenddessen drängelte sich der Fahrer einer schwarzen Mercedes A-Klasse mit Karlsruher Zulassung an der entstandenen Engstelle durch. Dabei übersah er allerdings den Fuß des Mitarbeiters und verletzte ihn.

Der Autofahrer fuhr daraufhin einfach weiter. Laut Mitteilung der Polizei habe der auf Mitte 40 geschätzte Unbekannte rötlich-braune und kurze Haare. Zudem trug er ein hellblaues Hemd und eine Goldkette. Das Polizeirevier Rastatt ist nun auf der Suche nach dem Autofahrer und nimmt Hinweise entgegen.