Wohnraum für Senioren gesucht

Bewohner von Haus Edelberg in Bietigheim sind verunsichert

Das Seniorenzentrum Haus Edelberg in Bietigheim schließt Ende Juni seine Pforten. Von den 54 Bewohnern wurden die ersten in neue Einrichtungen verlegt. Ein Folgebetreiber ist offenbar in Sicht.