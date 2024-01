B36 nach Zusammenstoß bei Bietigheim fast drei Stunden gesperrt

Die B36 ist am Donnerstag nach einem Zusammenstoß bei Bietigheim gesperrt worden. Bei dem Unfall wurde ein Mann schwer verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 68-jähriger Autofahrer gegen 15.50 Uhr auf der B36 in Richtung Karlsruhe unterwegs. An der Abfahrt Bietigheim-Nord wollte er nach links abbiegen. Dabei missachtete er laut derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines in Richtung Rastatt fahrenden Wagens.

B36 bei Bietigheim bis 18.40 Uhr gesperrt

Bei dem Zusammenstoß zog sich der mutmaßliche Unfallverursacher schwere Verletzungen zu. Unklar war zunächst, ob es auch in dem anderen Fahrzeug Verletzte gegeben hat. Die B36 wurde in dem Bereich voll gesperrt und konnte nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten gegen 18.40 Uhr wieder freigegeben werden.