Gemeinde baut Ökokonto auf

Bietigheim verwandelt Äcker in wertvolle Streuobstwiesen

Bietigheim hat im Vorjahr Streuobstwiesen angelegt. So will die Gemeinde Eingriffe in die Natur auszugleichen, die durch Baugebiete entstehen. Das Ökokonto soll weiter anwachsen.