Auf die Kinder der Rheinwaldschule in Elchesheim-Illingen wartet am 23. April eine Überraschung. D

er Ettlinger Kinderbuchautor TINO ist an ihrer Schule zu Gast und hat eine ganze Reihe spannende Geschichten dabei.

TINO

Es ist tatsächlich möglich, viele Kinder für das Lesen zu begeistern. Zunächst ist es so, dass ich für das „Kind in mir“ schreibe, zu dem ich nach all den Jahren noch immer Kontakt habe. Gefällt mir persönlich die Geschichte, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch dem jungen Publikum gefällt. Bei meinen Lesungen schlüpfe ich in die jeweiligen Rollen der Protagonisten, es handelt sich also um szenische Lesungen, die Kinder mit ihrem magischen Weltbild gut aufnehmen können.