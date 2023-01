Wegen eines Brandes in einem Zimmer der Flüchtlingsunterkunft in der Kehler Straße in Rastatt sind einige Einsatzkräfte ausgerückt. Sie brachten die Situation schnell unter Kontrolle.

Wegen eines Brandes in einem Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft in der Kehler Straße in Rastatt rückten am Freitagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aus.

Kurz vor 14 Uhr wurde der Brand und die einhergehende Rauchentwicklung in dem Gebäude gemeldet, woraufhin die anwesenden Bewohner evakuiert wurden. Bereits 20 Minuten nach dem Alarm hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht.

Der Rettungsdienst hatte keine Verletzten zu versorgen. Nach bisherigen Erkenntnissen, dürfte ein Defekt an einem Elektrogerät den Brand verursacht haben, der sich dabei lediglich auf ein Zimmer erstreckte und auch nur einen Tisch beschädigte.