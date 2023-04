Musikproduzent und Sänger

Fritz Kalkbrenner: „Ich glaube, die brettern sich ziemlich hart zu“

Fritz Kalkbrenner spielt im August beim Techno-Festival „Cocoon in the Red Residence“ in Rastatt. Im Interview erzählt er vom Drogenkonsum seiner Fans und erklärt, warum er keine Alben mehr veröffentlichen wird.