Attraktivere Arbeitsbedingungen

Handwerksbetrieb in Plittersdorf führt Vier-Tage-Woche ein

In Thomas Stupfels Handwerksbetrieb für Heizung, Klima und Sanitär in Plittersdorf müssen nur noch an vier Tagen die Woche die Ärmel hochgekrempelt werden. Mit dem neuen Arbeitszeitmodell ist er einer der ersten seiner Branche im Landkreis Rastatt - und sorgt für zufriedene Mitarbeiter.