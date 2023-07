Neuer Träger ab 1. August

Haus Benedikt: Betreiber Römergarten Residenzen gibt Pflegeheim in Rastatt ab

Drei Jahre nach der Eröffnung übergibt der Betreiber Römergarten Residenzen sein Pflegeheim Haus Benedikt in Rastatt an einen neuen Träger. Das Haus war in der Vergangenheit nicht nur positiv in den Schlagzeilen.