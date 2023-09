Offener Brief der Ehefrau

Nächster Rassismus-Fall bei einem Fußballspiel in Iffezheim?

Beim Fußball-Kreisligaspiel in Iffezheim soll ein Spieler des FV Baden-Oos rassistisch beleidigt worden sein. Dies berichtet dessen Ehefrau in einem Offenen Brief in den sozialen Medien. Der FVI ist um Aufklärung bemüht.