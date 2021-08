Neustart der Galopprennbahn in Iffezheim: Große Woche beginnt am Sonntag

Auf der Galopprennbahn Iffezheim startet am Sonntag die Große Woche. Die neuen Betreiber Baden Galopp organisieren an vier Tagen 46 verschiedene Rennen.

Der Beginn der Großen Woche am Sonntag ist auch ein Neustart auf der Galopprennbahn Iffezheim. Nachdem der bisherige Betreiber Baden Racing den Pachtvertrag mit der Gemeinde Iffezheim zum Ende des Jahres 2020 aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten gekündigt hatte und das Frühjahrs-Meeting im Mai ausgefallen war, finden vor den Toren Baden-Badens nun erstmals Rennen unter dem neuen Betreiber Baden Galopp statt.

An den vier Renntagen werden Preise in Höhe von rund einer Million Euro ausgeschüttet. 46 Rennen auf verschiedensten Distanzen und für unterschiedlichste Altersklassen sind vorgesehen. Höhepunkt und Abschluss ist am Sonntag, den 5. September, der 149. Große Preis von Baden, in dem Derbysieger Sisfahan gegen den Galopper des Jahres, Torquator Tasso, laufen soll. Einen Tag zuvor wird zum 151. Mal das Rennen um die Goldene Peitsche entschieden, den begehrtesten Ehrenpreis des deutschen Turfs.

Mit ihrer neuen Corona-Verordnung war unsere Landesregierung Vorreiter in Deutschland. Sie ermöglicht es, die Große Woche zu einem Fest für uns alle zu machen. Peter Gaul, Mitwirkender von Baden Galopp

„Wir haben es geschafft, in weniger als fünf Monaten eine wirklich feine Große Woche mit vier extragroßen Renntagen auf die Beine zu stellen“, sagt der Mannheimer Unternehmer Peter Gaul, einer der Köpfe hinter Baden Galopp. „Auch unser Sales & Racing Festival im Oktober ist auf einem guten Weg. Und dann hatten wir Glück: Mit ihrer neuen Corona-Verordnung war unsere Landesregierung Vorreiter in Deutschland. Sie ermöglicht es, die Große Woche zu einem Fest für uns alle zu machen.“