Schleusentor durch Aufprall demoliert

Reparatur an Iffezheimer Schleuse dauert ein Jahr

Ein Schaden von mindestens 1,5 Millionen Euro nach ersten Schätzungen, ein demoliertes Schleusentor und Schiffe in der Warteschleife: Die Folgen des Unfalls an der Iffezheimer Schleuse am Samstag sind gravierend.