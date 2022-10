Wohnaus in Iffezheim steht am Mittwochmorgen in Flammen

Bei einem Feuer in der Iffezheimer Orsinistraße hat sich der Bewohner eines Wohnhauses am Mittwochmorgen leicht verletzt. Er hatte versucht, das Feuer selbst einzudämmen.

In Iffezheim im Landkreis Rastatt ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem einstöckigen Wohnhaus ausgebrochen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, konnten sich die drei Bewohner des Hauses in der Orsinistraße selbst retten.

Beim Versuch das Feuer zu Löschen verletzte sich ein Bewihner des Hauses leicht am Arm. Aktuell ist die Feuerwehr nach wie vor damit beschäftigt, die Flammen einzudämmen.

Unklar ist bislang die Ursache und Schadenshöhe des Brandes, so die Polizei.