„Dass sie tatsächlich da sind, ist eigentlich unfassbar“, sagt Ute Merkel und strahlt übers ganze Gesicht. Zusammen mit Ehemann Andreas steht sie am Mittwochabend am Spielfeldrand im Niederbühler Murgstadion. Die beiden fiebern zusammen mit Saskia Kemmerle, der Freundin ihres Sohnes Christian, und weiteren 1.200 Besuchern einem besonderen Fußballspiel entgegen.

Und sie haben gleich mehrfach Grund zur Freude. Die Niederbühler sind Fans des Karlsruher Sport-Clubs. Und ihr Sohn, der beim Rastatter B-Ligisten SV Niederbühl/Donau spielt, steht gleich gegen die Wildpark-Profis auf dem Platz.

Dass die Zweitlisten aus der Fächerstadt ihr erstes Testspiel gewinnen werden, steht für die meisten außer Frage. Aber darauf komme es nicht an.

Organisation ist die Herkulesaufgabe vor dem KSC-Spiel in Niederbühl

„Das ist einfach ein besonderes Event“, sagt Jonas Oestreicher, der beim SV 08 Kuppenheim kickt. Auch Alisha Meier freut sich aufs Spiel. Was die junge Frau jetzt noch nicht ahnen kann: Ihr Freund Steven Herbote wird in der 79. Minute den Ehrentreffer für die Mittelbaden-Auswahl erzielen.

Noch nie war ein Bundesligist in Niederbühl. Klaus Föry, Ortsvorsteher

„Noch nie war ein Bundesligist in Niederbühl. Das ist eine wunderbare Sache und ein Highlight für den Ort“, schwärmt Ortsvorsteher Klaus Föry. „Aber es war auch eine Herkulesaufgabe, das zu organisieren“. Günter Constantin, Inhaber des „Gasthaus zum Schwanen“ meint: „Die Veranstaltung tut den Niederbühler Vereinen gut. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen kommen.“

Als das Spiel um 18.30 Uhr angepfiffen wird, ist es noch immer sehr warm. Von einem Glutofen wie beim Jubiläums-Sportfest des FV Germania Rauental ist man allerdings weit entfernt. Hilmar Schmauch, der im Sommer 2019 den KSC zu einem Vorbereitungsspiel nach Rauental geholt hat, kann sich noch gut an die Hitzeschlacht bei 38 Grad erinnern. „Dank guter Kontakte zu KSC-Vizepräsident Günter Pilarsky“ waren die Profikicker seinerzeit ins Spargeldorf gereist.

KSC kommt dank Karlsruher Chefkoch zum Freundschaftsspiel

In Niederbühl ist das KSC-Gastspiel einem kickenden Küchenchef zu verdanken, der gerade am Wettbewerb „Koch des Jahres“ teilnimmt. Der junge Mann heißt Mario Aliberti. Der 30-jährige Niederbühler ist Chefkoch im Karlsruher Restaurant „Ivy“, spielt Fußball im Meerrettichdorf und ist bekennender KSC-Fan.

Die Zusage kam vor sechs Wochen. Von da an mussten wir Gas geben. Thomas Kienzler, Fußball-Abteilungsleiter SV Niederbühl/Donau

Da die Profikicker oft im „Ivy“ schlemmen und Aliberti sie auch beim Training bekocht, nutzte er seine Kontakte. „Sein größter Wunsch war ein KSC-Spiel in Niederbühl“, erzählt Thomas Kienzler, Fußball-Abteilungsleiter beim Gastgeber SV Niederbühl/Donau. „Also packte er die Gelegenheit beim Schopf. Die Zusage kam vor sechs Wochen. Von da an mussten wir Gas geben.“

In der zweiten Hälfte trifft Fabian Schleusener vom KSC gliech vier Mal hintereinander

Von Beginn an auf die Tube drückt an diesem Abend auch der Profikader im Freundschaftsspiel gegen die von Lucca Strolz gecoachte Amateurauswahl. KSC-Cheftrainer Christian Eichner erhofft sich zum Auftakt der Sommervorbereitung ein Schützenfest. Der Favorit geht in der siebten Minute mit einem Tor von Stefano Marino in Führung. Eren Öztürk erhöht 22 Minuten später auf 2:0. Die nächsten beiden Tore schießen im Abstand von zwei Minuten Malik Batmaz und Kelvin Arase.

Stadionsprecher Jürgen Hänel und sein Assistent Markus Guth sind ordentlich gefordert. In der zweiten Hälfte schlägt Fabian Schleusener gleich viermal hintereinander zu. Den Schlusstreffer für die Gäste erzielt Marvin Wanitzek, bevor Steven Herbote doch noch der gefeierte Ehrentreffer gelingt.

KSC-Coach Eichner zeigt sich im Interview mit Moderator Reiner Ellwanger zufrieden mit dem 9:1 seiner Mannschaft. „Insgesamt eine runde Sache. Zweck erfüllt. Am Samstag spielen wir beim SV Bühlertal.“ Lucca Strolz: „Wir haben ein Tor geschossen und weniger als zehn kassiert. Der Spaß stand im Vordergrund.“ Viel Spaß hatte „trotz der vielen Arbeit“ auch Thomas Kienzler. „Wir sind jetzt zwar kaputt, aber sehr zufrieden. Niederbühl hat die Herausforderung meisterhaft gemeistert.“