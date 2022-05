Neubau in 15 Monaten fertig

E-Center öffnet am Übergangsstandort in Kuppenheim-Oberndorf

Die ersten Kunden standen bereits mit Einkaufswagen ausgerüstet vor dem Eingang, als mit dem obligatorischen Durchschneiden eines Bandes das E-Center-Provisorium in Kuppenheim-Oberndorf seinen Betrieb aufnahm. Am bisherigen Standort des E-Centers entsteht ein Neubau, der in 15 Monaten fertiggestellt sein soll.