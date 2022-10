Der MSC Puma Kuppenheim ist deutscher Motoball-Meister. Im Finale schlugen die Pumas am Samstagabend den Rekordmeister MSC Taifun Mörsch (20 Titel) mit 3:2 Toren. Das spannende Spiel im Taifuner Erwin-Schöffel-Stadion entschied alleine Jannis Schmitt. Der Kuppenheimer erzielt für seine Pumas alle drei Treffer.

Gastgeber Mörsch erwischte den besseren Start und ging in der sechste Minute durch Manuel Fitterer in Führung. Dann begann die Jannis-Schmitt-Show. In der 17. Minute gelang ihm er Ausgleich, 14 Minuten später der Führungstreffer zum 2:1. Manuel Fitterer konnte im dritten Viertel noch einmal ausgleichen, ehe Jannis in der 63. Minute den 13. Titel in die Knöpflestadt holte.

Bereits am Nachmittag hatte sich die Jugend des MSC Ubstadt-Weiher mit einem 7:6-Sieg die deutsche Jugendmeisterschaft. Meisterschaft gesichert.

Ausführlicher Bericht folgt.