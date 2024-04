Technisch veränderter Roller?

Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß in Kuppenheim zwischen Roller und Auto schwer verletzt

Ein Rollerfahrer und sein Mitfahrer wurden bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto am Freitagabend schwer verletzt. Sie mussten in die Klinik gebracht werden. Unklar ist, ob Veränderungen am Roller für den Unfall relevant sind.