Mann schlägt Frau auf Parkplatz in Rastatt ins Gesicht

Eine Zeugin hat am Mittwochmittag gegen 14 Uhr Streitigkeiten zwischen einer Frau und einem Mann in einem Auto in Rastatt der Polizei gemeldet. Das Auto befand sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Joseph-von-Eichendorff-Weg“, teilte die Polizei mit.

Mann schlug Frau mehrfach

Aus unbekanntem Grund soll der Mann mehrfach die Frau, die offenbar seine Partnerin ist, unter anderem ins Gesicht geschlagen haben, wodurch sie Verletzungen erlitt.

Im Verlauf der Vernehmung konnten bei dem Tatverdächtigen deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden ihm abgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.