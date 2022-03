Vom Schneiden bis zur Maniküre

Mehr als nur ein schickes Fell: Besuch beim Hundefriseur in Rastatt ist wichtig für Gesundheit der Tiere

Elena Kostina hat mitten in der Corona-Pandemie einen Hundefriseursalon in Rastatt eröffnet. Dafür hat sie ihren Job als Verkäuferin an den Nagel gehängt. Bereut hat sie den Schritt nicht. Aber noch immer gelten für sie und ihre vierbeinigen Kunden strenge Regeln.