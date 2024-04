Zeit und Ort: Das diesjährige gemeinsame Konzert der Chöre des MGV Muggensturm findet am Samstag, 13. April, 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) in der Wolf-Eberstein-Halle (Am Freizeitgelände 5, Muggensturm) statt.

Programm: Passend zum Konzerttitel „Melodien für Millionen“ werden Hits aus früheren Jahrzehnten geboten, aber auch einige moderne Stücke. Vom „Kriminal-Tango“ über „Griechischer Wein“ bis hin zu „Geboren, um zu leben“.

Karten: Gibt es im Vorverkauf per Telefon unter (0 72 22) 5 38 83 oder (0 72 22) 5 28 99 sowie an der Abendkasse.