In Muggensturm steppen am Sonntag Hexen und Geister

Entstehung: Der Grundstein für den Narrenverein reicht weiter als 1989 zurück. Eine Gruppe fastnachtsbegeisterter Muggensturmer nahm vorher jedes Jahr mit einem neuen Motto und neuen Kostümen am Rastatter Umzug teil. Schließlich wollte man sich mit einem Namen und in einheitlichen Kostümen präsentieren, um nicht jedes Jahr aufs Neue die Nähmaschinen rattern lassen zu müssen. Der Name „Alte Gross“ wurde geboren, der auf der traditionellen Muggensturmer Straßenfastnacht beruht.

Entwicklung: Aus Bettlaken wurden Hosen, Oberteile und Kopftuch geschneidert sowie eine Latex-Maske angefertigt. 1989 nahm der Narrenclub Alte Gross erstmals am Fastnachtsumzug Au am Rhein teil, 1996 erfolgte der offizielle Eintrag ins Vereinsregister. 1999 wurde zum zehnjährigen Bestehen der erste Nachtumzug in Muggensturm organisiert und jeweils in Jubiläumsjahren wiederholt. 2024 ist es der siebte Umzug.