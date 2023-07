Motorische Defizite

Kinder fahren immer schlechter Fahrrad: Wie eine Muggensturmer Schule dem Trend entgegenwirken will

Immer weniger Grundschüler in Deutschland können richtig Radfahren, sagen Experten. Die Albert-Schweitzer-Schule in Muggensturm will diesem Trend nun entgegenwirken und ihre Schüler fit fürs Fahrrad machen.