Wie wirken sich die zunehmenden Umweltveränderungen auf die heimische Vogelwelt aus?

Dieser Frage ist kürzlich Oliver Harms in einem Vortrag beim Verein für Umweltschutz und Landschaftspflege (VUL) in Ötigheim nachgegangen. Für den Diplom-Geoökologen und Ornithologischen Fachgutachter steht fest: Es gibt Gewinner und Verlierer.

Ja, denn die Bestände vieler Vogelarten nehmen deutlich ab, und viele Vogelarten haben nur noch kleine Restbestände in Baden-Württemberg. Auch Vogelarten, die früher sehr häufig waren, werden heute in der Roten Liste geführt, beispielsweise die Turteltaube, die Feldlerche und der Baumpieper.

Harms

Oft sind kleine Maßnahmen oder Veränderungen ausreichend, zum Beispiel keinen Müll in Gewässer und in die Landschaft werfen. Aber in vielen Bereichen müssen wir größer denken und überlegen, wie viel Lebensraum beziehungsweise Natur wir noch versiegeln und verbauen wollen. Bei allen Baumaßnahmen heute muss man Ausgleichsmaßnahmen durchführen, wenn seltene Vögel betroffen sein könnten. Auch deshalb wird Bauen teurer.