Polizei nimmt mutmaßlichen Autodieb in Rastatt fest

Die Polizei hat am Donnerstagabend gegen 23 Uhr einen Tatverdächtigen in dem Fall eines Diebstahls von einem hochwertigen Pkw in Plittersdorf festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann in der Zeit vom Dienstag, 23. Mai, bis Mittwoch, 24. Mai, das Auto von einem Hof eins Autohändlers in Rastatt gestohlen haben.

Es ergab sich durch die Auswertung der Videoaufzeichnung der konkrete Tatverdacht. Nachdem der Verdächtige am Donnerstag sein Wohnanwesen verließ und mit seinem Wagen wegfuhr, hielten ihn die Beamten kurz darauf an und kontrollierten ihn. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ein vor Ort durchgeführter Drogen-Vortest ergab, dass der 54-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin gefahren war. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten das Auto auf einem nahe gelegenen Parkplatz ab. Den Fahrer brachten sie für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier. Die Ermittlungen wegen des Pkw-Diebstahls dauern an. Das entwendete Auto konnten die Beamten mit dem zugehörigen Fahrzeugschlüssel sicherstellen.