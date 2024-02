Unbekannter bricht Auto auf und klaut hochwertige Handtasche in Rastatt

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 4.15 Uhr in der Gutenbergstraße in Rastatt die Fensterscheibe eines Autos aufgeschlagen und eine hochwertige Handtasche aus dem Inneren entwendet.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen Betrag im hohen dreistelligen Bereich, teilte die Polizei mit. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Täter und eine weitere unbekannte Person nach der Tat mit einem Roller flüchteten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 22) 76 10 zu melden.