Eine verwirrte Seniorin hat in Rastatt passierende Fahrzeuge mit Gegenständen beworfen. Die Polizei brachte sie nun in eine Klinik.

Der Angriff einer älteren Frau auf Passanten erregte am Donnerstagabend „im Südring“ die Aufmerksamkeit der Polizei. Die Polizei teilte mit, dass die Dame Gegenstände aus ihrem Fenster auf vorbeifahrende Fahrzeuge warf, unter anderem eine Glasflasche. Ein Radfahrer wurde von der Flasche nur knapp verfehlt, sodass diese lediglich sein Rad streifte.

Die Frau wurde zur Behandlung in eine Spezialklinik eingewiesen

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde niemand verletzt. Ein Sachschaden am Fahrrad oder an anderen Fahrzeugen entstand nicht. Die herbeigerufenen Beamten stellten die Frau vor ihrem Haus zur Rede und nahmen sie für weitere Vernehmungen mit auf das Polizeirevier. Aufgrund ihres Zustands wurde die sichtlich verwirrte Frau zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik eingewiesen.