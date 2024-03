Erstmals bietet das Klever-Haus in Steinmauern am 21. April einen Wanderkrimi an. Die Veranstaltung ist ganz neu im Programm der Begegnungsstätte – und bereits ausgebucht. Doch Krimifans dürfen hoffen. Vier Fragen an die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, Kerstin Seemann.

Warum haben Sie einen Wanderkrimi geschrieben?

Seemann Ich hatte letzten Sommer die Gelegenheit, bei einem Wanderkrimi in Waldulm dabei zu sein. Die Idee hat mir so gut gefallen, dass ich mir selbst einen Kriminalfall ausgedacht habe, der historisch zu Steinmauern passt.

Eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert in Steinmauern

Um was geht es in der Geschichte?

Seemann Wir machen eine Zeitreise nach Steinmauern ins 19. Jahrhundert. Wir lernen etwas zu historischen Gegebenheiten rund um Steinmauern und das Murgtal und lösen gleichzeitig zusammen mit den Teilnehmern einen spannenden Kriminalfall, bei dem jemand spurlos verschwunden ist.

Wie viele Kilometer sind zu bewältigen und wie ist der Ablauf geplant?

Seemann Wir starten am Klever-Haus. Die Strecke beträgt fünf Kilometer, die Veranstaltung dauert etwa drei Stunden. Die Wanderung ist wie eine Schnitzeljagd aufgebaut. Gewandert wird über Wald und Wiesen entlang der Murg.

Welche Zielgruppe wollen Sie damit ansprechen?