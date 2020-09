Tödlicher Ehestreit in Rastatt - Polizei nimmt 36-jährigen Mann fest

Bei einer Auseinandersetzung ist am Sonntagmorgen eine 36-jährige Frau in der Rastatter Lützowerstraße von ihrem gleichaltrigen Ehemann getötet worden. Ein zweiter Mann wurde dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Mann soll seine Frau im Verlauf familiärer Streitigkeiten mit einem Messer attackiert und so schwer verletzt haben, dass sie starb. Nach Aussage einiger Anwohner soll es sich bei der Tatwaffe um eine Machete gehandelt haben. Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg heißt, wurde ein zweiter Mann, der sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei zeitgleich in der Wohnung des Ehepaares aufgehalten haben soll, ebenfalls schwer verletzt und in das Klinikum Mittelbaden eingeliefert.

