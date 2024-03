Leser erhebt Anschuldigung

Tötet jemand die Tiere? Warum es derzeit weniger Schwäne an der Murg in Rastatt gibt

Es klingt unglaublich: Werden am Rastatter Murgufer systematisch Schwäne geschlachtet? Diese Anschuldigung erhebt ein Leser in einer Mail an die Redaktion. Tatsächlich gibt es derzeit weniger Schwäne. Warum das so ist.