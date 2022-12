Innenstadt ist gut besucht

Trotz eisiger Kälte: Am vierten Adventssamstag brummt das Shopping-Geschäft in Rastatt

Noch schnell ein Weihnachtsgeschenk besorgen, bummeln oder vorbestellen: In den Läden und auf dem Markt in Rastatt ist am letzten Wochenende vor den Festtagen ordentlich was los.