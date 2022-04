Von Maschine erfasst: Tödlicher Arbeitsunfall in Rastatter Firma

Ein 29-Jähriger wurde in einer Rastatter Firma am Freitagmorgen von einer Maschine erfasst und tödlich verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am frühen Freitagmorgen kurz nach 3 Uhr in einer Firma in der Wilhelm-Busch-Straße in Rastatt. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, wurde ein 29-Jähriger aus bislang nicht geklärten Umständen von einer Arbeitsmaschine erfasst und tödlich verletzt.

Die Beamten der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Offenburg haben die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Gutachter hinzugezogen.