60-Jähriger schwer verletzt bei Wohnungsbrand in Denkendorf

Ein 60-Jähriger ist am Mittwochabend bei einem Wohnungsbrand in Denkendorf schwer verletzt worden, sein Hund verstarb durch die Rauchgase.

Bei einem Wohnungsbrand in Denkendorf (Kreis Esslingen) ist ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Feuer am Mittwochabend in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen.

Für den Hund kam jede Hilfe zu spät

Der darin wohnende Senior rettete sich selbst ins Freie und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen sechs Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Ein Hund, der sich in der Dachgeschosswohnung befand, starb an den Folgen der eingeatmeten Rauchgase. Mehrere Wohnungen waren nach dem Feuer zunächst nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.