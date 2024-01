Dank Regen: Grundwasserspiegel in Baden-Württemberg steigt steil

Engpässe in der Wasserversorgung drohen in Baden-Württemberg wohl erst einmal nicht. Dem Grundwasser geht es laut einer Karlsruher Anstalt gerade gut.

Der Regen hat auch seine Vorteile: Zu Jahresbeginn überwiegen in Baden-Württemberg überdurchschnittliche bis hohe Grundwasserverhältnisse. Und in den kommenden Wochen seien weitere Grundwasseranstiege zu erwarten, teilte die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Mittwoch in Karlsruhe mit. Großräumige Engpässe in der Wasserversorgung drohten erst einmal nicht, so die Fachleute.

Die Ausgangssituation für die Neubildung von Grundwasser ist laut dem aktuellen Bericht „Grundwasserstände und Quellschüttungen“ seit etwa Mitte November optimal. Hohe Bodenfeuchte und überdurchschnittliche Niederschläge im Dezember hätten in allen Landesteilen außergewöhnlich steile Grundwasseranstiege bewirkt. Die Böden seien wassergesättigt, der Sickerwasserprozess dürfte in den kommenden Wochen anhalten.

Erholung fällt nicht überall gleich aus

Auch im Jahresvergleich war die Lage im Dezember 2023 den Angaben zufolge deutlich besser als Ende 2022. In der Mitteilung heißt es aber, dass „die Erholung im südlichen Oberrhein und am Hochrhein moderater ausgefallen ist als in den anderen Landesteilen“.

Die LUBW setzt für ihre Beurteilung die aktuelle Situation in Bezug zur bisherigen Entwicklung und erstellt Prognosen. Dabei werden einer Sprecherin zufolge verschiedene Faktoren herangezogen. Dazu zählen die Bodenfeuchte, meteorologische Daten (Temperatur und Niederschläge), historische Extremwerte, der bisherige saisonale gewässerkundliche Jahresverlauf der Messstellen mit statistischen Trendbetrachtungen und Vergleichen, Grundwasserneubildung und Klimaprojektionen.